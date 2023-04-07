Украинские зерно будет проходить через территорию Польши транзитом, без разгрузки.

На фоне массовых протестов польских фермеров в связи с ввозом в страну зерна из Украины, польская сторона приняла решение о том, что украинское зерно будут везти через Польшу транзитом в третьи страны.

Как заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, разгрузки украинского зерна в Польше не будет, сообщает "Укринформ".

"В ближайшие дни будут разработаны механизмы, которые прекратят такой экспорт зерна, который до сих пор приводил к дестабилизации продовольственного рынка Польши. Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт проходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - отметил Мюллер.

Видео дня

Также сообщается, что глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил, что украинское зерно нужно вывезти из Польши до сбора урожая. По его словам, это потребует развития инфраструктуры, транспортных коридоров и уплотнения границы, чтобы не было возможности спекулировать на польском рынке украинским зерном.

Ситуция с украинским зерном в Польше

Польские фермеры протестуют против ввоза в страну украинского зерна, так это лишает их возможности релизовать собственную подукцию.

16 февраля 2023 года состоялся 48-часовой протест польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Дорогуск (дорога из Киева на Хелм).

7 марта 2023 года в Польше фермеры заблокировали дорогу государственного значения. Причиной митинга стало удешевление цен на продовольствие вследствие увеличения его импорта.

5 апреля 2023 стало известно о том, что министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за кризиса с украинским зерном. Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: