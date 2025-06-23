Россияне направили по Украине 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 дронов.

В ночь на 23 июня (с 20:00 22 июня) россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Так, этой ночью враг атаковал:

• 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (до 160 из них - "Шахеды");

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• 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл;

• 5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.

Отмечается, что основным направлением удара был город Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:

• 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

• 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбиты, еще 3 - локально потеряны;

• 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

Последствия атаки по Киеву

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 известно, что в результате ночной воздушной атаки россиян на Киев погибли по меньшей мере 6 человек, более 20 пострадавших.

В частности мэр столицы Виталий Кличко сообщил о больших повреждениях в пятиэтажке в Шевченковском районе. Там продолжается разбор завала, под руинами ищут людей. Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив.

В результате атаки на столицу минувшей ночью есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

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