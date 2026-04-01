Опасная болезнь поражает коров и свиней, высока вероятность летального исхода.

В ряде регионов России фиксируются масштабные мероприятия по изъятию и уничтожению поголовья сельскохозяйственных животных. Такие действия предусмотрены протоколом реагирования на ящур.

Пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что ящур – одно из самых опасных вирусных заболеваний животных, которое стремительно распространяется и поражает парнокопытных, создавая серьезные экономические угрозы для всего сектора животноводства. Ящуром болеют крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы.

Официальные российские службы традиционно все отрицают. По их версии, животные болеют пастереллезом и бешенством, а не ящуром. Более того, местные органы заявляют о "мутациях" этих болезней, несмотря на отсутствие подтвержденных подобных случаев в мировой практике. В то же время масштабные карантинные ограничения и массовое уничтожение животных – слишком радикальные и нетипичные меры для подобных заболеваний.

Согласно наблюдениям, эпидемия ящура могла вспыхнуть в районе Сибири и прилегающих территориях и постепенно распространяется дальше. Россия как член Всемирной торговой организации (ВТО) должна была сообщить о случаях ящура, но этого не сделала.

Украина с 1992 года сохраняет статус страны, свободной от ящура, что крайне важно для стабильного экспорта и международной торговли.

В ноябре прошлого года в Испании началась еще одна опасная эпидемия среди животных – африканская чума свиней. Это вызвало ограничение или полное прекращение экспорта свинины крупнейшим европейским производителем.

В Украине ситуация с АЧС полностью контролируется. В прошлом году было зафиксировано меньше случаев заболевания, чем в 2024 году. Причем две трети таких случаев выявили у дикой фауны, а не среди домашних животных.

