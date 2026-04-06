Украина начнет поставлять в Китай стратегический продукт

Доступ отечественных товаров с добавленной стоимостью на китайский рынок расширен.

Украина получила разрешение на экспорт пшеничной муки в Китай. Соответствующий протокол об инспекционных, фитосанитарных и санитарных требованиях подписали украинская Госпродпотребслужба и Генеральная таможенная администрация КНР, сообщает сайт службы.

Соглашение определяет четкие и прозрачные требования к производству, контролю и экспорту, что формирует предсказуемые условия для работы украинских производителей. Китайская сторона сигнализирует, что украинская продукция соответствует высоким стандартам.

В Госпродпотребслужбе рынок Китая характеризуют как один из крупнейших и "самых требовательных" в мире. Соглашение позволит поставлять продукт с добавленной стоимостью в Поднебесную и одновременно диверсифицировать рынки сбыта для украинских производителей.

Каждая партия муки, отправленной в Китай, будет должным образом маркирована и сопровождаться фитосанитарным и международным сертификатами для экспорта пищевых продуктов неживотного происхождения.

До этого Украина и Китай достигли соглашения о поставках отечественного гороха на китайский рынок. Разрешение получили первые два украинских предприятия по хранению и переработке этой культуры.

В конце января Украина открыла новый рынок для экспорта говядины, баранины и птицы – республику Кот-д’Ивуар в Западной Африке. Соглашение касается поставок свежего, замороженного или переработанного мяса, а также продуктов из него.

