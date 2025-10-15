Первые партии украинских яблок будут отправлены в Канаду в этом сезоне, однако урожай оставляет желать лучшего.

Украина впервые будет экспортировать яблоки на канадский рынок. Об этом изданию FreshPlaza рассказал представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий.

По его словам, процесс открытия канадского рынка для экспорта украинских яблок начался еще несколько лет назад.

"Ожидается, что первые партии наших яблок будут отправлены в Канаду уже в этом сезоне. Учитывая низкий урожай яблок в Турции и высокую активность турецких торговцев, я ожидаю, что мы также получим много запросов по этому направлению", - сообщает Гуржий.

При этом урожай яблок в этом сезоне или аналогичный прошлогоднему, или меньше, в зависимости от региона Украины.

"Заморозки прошли несколькими волнами и на разных стадиях развития цветов и плодов. В результате в некоторых регионах урожай можно считать нормальным, а в других урожайность снизилась вдвое", - констатирует производитель.

По состоянию на середину октября половина урожая уже собрана, но сбор еще продолжается. Гуржий ожидает урожайность ниже средней за 10 лет.

"Но учитывая то, что поздние заморозки стали нормой в последние годы, урожай можно считать средним по сравнению с последними тремя годами", - добавляет он.

Украинские яблоки становятся все более популярными, и дефицит этого фрукта в Европе может способствовать продажам. Покупатели отмечают высокую плотность, хороший вкус и привлекательный внешний вид украинских фруктов. Однако плодов может не хватить всем, а сбор задерживается на две недели.

"Активный спрос наблюдается на фоне дефицита яблок в Украине, поскольку не хватает рабочих для сбора урожая, а погода также не способствует уборке", - констатирует Гуржий.

На основе многих факторов производитель прогнозирует, что сезон 2025/2026 будет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, на это повлияют высокая инфляция в Европе и переоценка евро относительно доллара США, резюмирует Гуржий.

Цены на яблоки в Украине - последние новости

Для украинцев яблоки едва ли не самый распространенный фрукт, однако рост цен на него позволяет назвать этот плод "дорогим". Из-за снижения валового сбора в Украине, в конце лета яблоки стоили минимум вдвое больше, чем в прошлом году.

При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что производителям невыгодно продавать яблоки на внутреннем рынке и они переориентируются на экспорт. По его словам, дешевых яблок украинцы уже не увидят.

