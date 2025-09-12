Производители переориентируются на экспорт, продавать на внутреннем рынке им невыгодно.

Яблоки в Украине больше не будут дешевыми. Производители расширяют экспорт фрукта за границу, соответственно более высокие экспортные цены меняют стоимость фрукта и на внутреннем рынке. Об этом изданию SEEDS рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Если экспортная цена, условно, 40 гривень за килограмм, то цены на внутреннем рынке никак не могут быть 20. Иначе какой смысл такого бизнеса?", - объясняет логику садоводов Баштанник.

Он прогнозирует, что килограмм яблок в этом году будет стоить 30-35 гривень, максимум 40 гривень.

"То есть не 70, и не 100 гривень за килограмм, как было не так давно. Но и по 5 гривень яблоки уже никогда не будут", - предупреждает глава Ассоциации.

По словам эксперта, рынок ограничивает ситуативных игроков - остаются только системные профессионалы. Все большее их количество выходит на внешний рынок, соответственно предложение внутри страны ослабевает.

Таким образом, за счет отсутствия избыточного предложения на внутреннем рынке яблоко уже не сможет вернуться к цене в условные 5 гривень, но качество товара при этом существенно возрастает.

Неурожай в этом году не обошел стороной и яблоки, но потери от него гораздо меньше, чем в прошлом году, добавляет Баштанник.

Цены на яблоки в Украине - последние новости

Отечественные яблоки начали быстро дешеветь в конце августа - до 30-40 гривен за килограмм. Это было связано с тем, что в продажу начали поступать яблоки осенних сортов. Они не особо пригодны для длительного хранения. При этом фрукт был все еще вдвое дороже, чем в августе 2024 года.

В то же время эксперты считают, что после традиционного удешевления в конце лета стоимость яблок снова начнет расти. Прогнозируют цену даже до 70-80 гривен за килограмм зимой.

