Все еще вдвое дороже, чем год назад: в Украине стремительно дешевеет популярный фрукт

В продажу поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения.

В конце августа яблоки в Украине продают по цене 30-40 гривень за килограмм. Это в среднем на 12% дешевле, чем в прошлую пятницу. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижение отпускных цен связано с низким спросом на фрукт и увеличением предложения яблок осенних сортов. Именно они преобладают сейчас в ассортименте украинских садоводов.

Яблоки осенних сортов не пригодны для длительного хранения, поэтому фермеры пытаются реализовать их в максимально быстро и в очередной раз снижают отпускные цены.

Несмотря на такую динамику, яблоки все еще стоят вдвое дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики объясняют этот факт снижением валового сбора яблок в стране.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В АТБ фрукт продают по 37,95 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 59 гривень за килограмм.

В Varus яблоки можно купить по 49,90 грн/кг.

Цены на ягоды и фрукты в Украине - последние новости

Интересно, что ровно неделю назад УНИАН уже писал о прогнозе цен на яблоки, который точно соответствует сегодняшним реалиям рынка - 30-40 гривен за килограмм. Другое дело, что зимой яблоки будут вдвое дороже, чем сейчас.

Так же, как и на яблоки, меняется цена на голубику - но в другом направлении. Ягода дорожает уже третью неделю подряд, хотя и стоит не вдвое больше, чем в прошлом году, а "всего лишь" на 53% дороже, чем год назад.

