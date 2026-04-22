Блокировка Ормузского пролива ведет мир к продовольственной катастрофе, – FT

Энергетический кризис может перерасти в продовольственный.

Перебои с поставками энергоносителей через Ормузский пролив усиливают риск глобального продовольственного шока. Более высокие цены на газ сокращают производство удобрений, в то время как другие отрасли превосходят сельскохозяйственных производителей в конкуренции за ключевые ресурсы и логистику.

Газета Financial Times пишет, что через этот узкий водный путь проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа и около трети морской торговли удобрениями. Это делает Ормузский пролив критически важной артерией для производства продуктов питания.

Сокращение потоков сжиженного природного газа через пролив уже сдерживает промышленное потребление. Около 40% снижения спроса на газ приходится на заводы, в частности – по производству удобрений. Природный газ – ключевое сырье для азотных удобрений, таких как аммиак.

Сокращение доступности удобрений негативно повлияет на урожайность сельскохозяйственных культур и приведет к росту цен на продукты питания в последующие сезоны.

Перебои в судоходстве, вызванные войной на Ближнем Востоке, также распространяются на глобальную логистику. Заторы на Панамском канале усилились, поскольку азиатские покупатели обращаются к сырой нефти, экспортируемой из США из Мексиканского залива, вместо поставок с Ближнего Востока.

Это приводит к росту стоимости перевозок судов, идущих с грузом более низкой стоимости – таким, как зерно. При этом время ожидания на канале достигает около 40 дней, поскольку операторы нефтяных танкеров платят миллионы долларов, чтобы попасть в начало очереди. На некоторых зерновых маршрутах уже наблюдался рост тарифов на перевозку на 50–60%.

Сельскохозяйственные трейдеры также предупреждают, что рынки еще не полностью учли риск длительных перебоев в поставках удобрений и других ключевых ресурсов. Ожидание кратковременного конфликта заставило инвесторов недооценить потенциальное влияние.

Несмотря на относительно достаточные мировые запасы зерна, реакция правительств может усилить шок. Страны, обеспокоенные безопасностью поставок, могут начать накапливать резервы, что уменьшит доступность на мировом рынке и повысит цены – особенно для регионов, зависимых от импорта.

Из-за войны в Иране стоимость посевной кампании для украинских фермеров уже выросла на 18% по сравнению с прошлогодними ценами. Поэтому аграрии будут вносить меньше удобрений и семян на гектар, что может привести к существенному снижению урожайности.

В Международном валютном фонде предупреждают, что глобальные цены на продовольствие будут продолжать расти независимо от исхода войны, причем наибольший риск подорожания будет для социально уязвимых категорий населения.

