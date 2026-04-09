Больше ударит по тем, кто в беде: МВФ предупредил о новом подорожании продуктов

Конфликт, развязанный Трампом, будет иметь долгосрочные последствия.

Цены на продукты в мире будут продолжать расти, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом двухнедельное перемирие с Ираном и возможное завершение войны. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы по итогам их встречи.

"Война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и лишает людей средств к существованию в регионе и за его пределами. Она уже вызвала один из крупнейших кризисов на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные затруднения неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и проблемам с продовольственной безопасностью", – говорится в заявлении.

По мнению представителей МВФ и их коллег, больше всего от продовольственного кризиса пострадают страны с низким уровнем дохода населения и высокой зависимостью от импорта. В зоне особого риска – социально незащищенные слои населения.

"Резкий рост цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продукты питания вызывают особую обеспокоенность там, где фискальное пространство ограничено, а долговая нагрузка уже высока, что снижает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства", – предупреждают в МВФ.

По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глобальные цены на продукты питания в марте выросли под влиянием подорожания энергоносителей и логистики. Организация отслеживает цены на зерно, сахар, мясо, молочные продукты и растительное масло.

Для украинцев стоимость праздничной корзины на Пасху выросла за год на 12–17% – в зависимости от того, включать ли в нее сыр, колбасу, кагор и свежие овощи.

