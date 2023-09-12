Ожидается, что производство упадет примерно на 20% в центральных регионах и примерно на 30% на юге.

Производство вина в Италии упадет на 12% в этом году до уровня ниже 44 миллионов гектолитров из-за экстремальных погодных условий и грибковых заболеваний, серьезно поразивших виноградники.

Как сообщает Reuters со ссылкой на итальянские винные лобби UIV и Assoenologi, падение означает, что Италия потеряет свои позиции крупнейшего в мире производителя вина, а Франция собирается вернуть себе первое место впервые за девять лет.

В совместном заявлении с институтом продовольствия и сельского хозяйства ISMEA лоббистские организации заявили, что в северных итальянских регионах ожидается небольшой рост производства на 0,8%.

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Однако ожидается, что производство упадет примерно на 20% в центральных регионах и примерно на 30% на юге из-за сочетания плохой погоды и воздействия грибка под названием Plasmopara viticola, как показали данные прогноза урожая.

Грибок, поражающий листья и плоды виноградной лозы, вызывает заболевание, называемое виноградной ложной мучнистой росой.

"Урожай, с которым нам предстоит столкнуться, очень сложный и характеризуется, прежде всего, последствиями изменения климата, которые в конце весны и начале лета вызвали такие патогенные заболевания, как ложная мучнистая роса, наводнения, град и засуха", — сказал Риккардо Котарелла, руководитель ассоциации винных экспертов Assoenologi.

Однако качество вина не пострадает, предсказывает Котарелла. "Из урожая 2023 года мы, безусловно, получим вина хорошего качества", - сказал он.

Как отметил чрезвычайный комиссар ISMEA Ливио Пройетти, снижение добычи также не должно вызывать тревогу: существующие запасы составляют более 49 миллионов гектолитров, что является самым высоким уровнем за последние шесть лет.

"Проблема не столько в потере Италией лидерства по объемам производства, сколько в замедлении внутреннего и внешнего спроса, что приводит к снижению цен", - сказал Пройетти.

Гектолитр эквивалентен 100 литрам или 133 стандартным винным бутылкам.

Производство вина

В апреле 2021 года Франция столкнулась с аномальными заморозками, которые затронули 80% виноградников страны. Под погодный удар попали регионы Бордо, Бургундия, Шампань, Прованс и долины Роны и Луары, где производятся одни из лучших вин в мире.

В августе 2021 года прогнозировали, что в 2021 году производство французского вина снизится на 24-30% и будет на исторически низком уровне.

В ноябре 2021 года сообщалось о том, что мировое производство вина упадет до одного из самых низких показателей за всю историю из-за суровой погоды, которая повредила виноградники в основных винодельческих регионах Европы.

В июле 2023 года сообщалось о том, что самые популярные вина в мире могут навсегда исчезнуть. Исследование показало, что бедная почва и недостаточные осадки являются самой большой угрозой для отрасли.

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