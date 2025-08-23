В списке есть Обезьяна и Бык.

Гороскоп на сегодня по восточному календарю обещает некоторым знакам особенную удачу. В субботу, 23 августа 2025 года, шесть китайских знаков Зодиака смогут рассчитывать на благоприятные обстоятельства. В китайской астрологии этот день считается Стабильным. Такие дни помогают закреплять решения, укреплять договоренности и придавать смысл важным событиям. Этим шести знакам суббота принесет не мимолетные вспышки удачи, а настоящие прорывы: продуктивные обсуждения, надежные планы и облегчение, которое сохраняется надолго, пишет YourTango.

Крыса

Сегодня ваш день, Крысы, и Вселенная готова подарить вам дополнительное влияние. Субботнее изобилие проявляется в том, что окружающие слышат вас и охотнее соглашаются с вашими словами. Если вы планировали попросить о чем-то важном - это идеальный момент. Планы складываются легче, чем обычно, и даже сложные задачи даются с удивительной простотой. День завершится ощущением достигнутого успеха, особенно в тех сферах, где раньше было трудно продвигаться вперед.

Дракон

Энергия Крысы поддерживает вас в стабилизации ранее неопределенных ситуаций. Это может проявиться как финансовое облегчение, укрепление отношений или долгожданный ответ в подходящий момент. Сегодня удача дает уверенность и ощущение, что вы больше не стоите на шаткой почве. Подтверждение ожидает в виде сообщения, результата или чьих-то обязательств - и это станет ощущением настоящего изобилия.

Бык

Гармония между Крысой и Быком делает 23 августа особенно продуктивным днем. Важные аспекты жизни - финансы, здоровье, личные отношения - начинают стабильно выстраиваться, оказывая поддержку, а не истощая вас морально. Удача проявляется как ощутимый прогресс: успешно реализованный финансовый план, выполненные обещания или выполнение задач, которые казались сложными. Этот день принесет устойчивую и длительную удачу.

Обезьяна

На ваш знак, совпадающий с месяцем, влияет энергия Деревянной Крысы, обостряя интуицию. В субботу вы заметите детали и закономерности, упускаемые другими, что позволит принимать верные решения, особенно в любви и финансах. Удача придет к тем, кто способен быстро реагировать и использовать возможности до их исчезновения. Это может проявляться в осознании чьих-то истинных намерений или в согласии на небольшие шаги, приносящие позднее значительную выгоду.

Свинья

Суббота подарит гармоничные отношения с людьми, важными для вашего роста. Если вы ощущали себя изолированными или не понимали, кто на вашей стороне, сегодня вы увидите, кто готов идти рядом. Поддержка проявится через слова, щедрые жесты или предложения, которые облегчат ваши заботы. Настоящее изобилие для вас заключается в понимании, кто рядом и готов поддерживать, а это создаст прочную основу для будущих успехов.

Лошадь

Хотя Крыса и Лошадь порой находятся в напряжении, сегодня это помогает обрести ясность. Суббота подскажет, где вы были рассеяны или перегружены, и даст возможность пересмотреть приоритеты. Удача придет, когда вы сосредоточитесь на действительно важных вещах. Ваши планы реализуются легче, кто-то поможет облегчить вашу ношу, а победа станет подтверждением долгожданного результата. 23 августа благоприятен для концентрации и правильных действий - ваш день, Лошадь.

