Французские виноградники страдают от серьезных заморозков.

Франция столкнулась с аномальными заморозками, которые затронули 80% виноградников страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Европейский комитет компаний винной индустрии.

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Под погодный удар попали регионы Бордо, Бургундия, Шампань, Прованс и долины Роны и Луары, где производятся одни из лучших вин в мире.

Виноделы стараются спасти урожай, разводя костры и зажигая свечи на территории виноградников для поддержания необходимой температуры, но часто этого оказывается недостаточно.

В некоторых регионах Франции потери урожая в этом году могут составить от 25% до 50%.

В последний раз французские винокурни сталкивались с подобным бедственным погодным положением в 1991 году.

В правительстве приводят даже худшие прогнозы, чем профильные ассоциации, и говорят, что некоторые регионы могут потерять «почти весь годовой урожай» некоторых культур — от заморозков страдает не только виноград, но и свекла и рапс.

Министерство сельского хозяйства Франции пытается спасти ситуацию, снизив налоговую нагрузку для владельцев виноделен и предоставляя финансовую помощь фермерам.

На минувшей неделе французское правительство провело срочное заседание с участием банкиров, а также представителей аграрных и страховых компаний, чтобы разработать дополнительные механизмы помощи страдающим виноделам.

Ожидается, что непогода нанесет серьезный удар по показателям винодельческой отрасли в 2021 году, которая и так переживает кризис из-за пандемии COVID-19. В 2020 году объем экспорта французских спиртных напитков упал приблизительно на 14% до $14,5 миллиарда.

Низким температурам в винодельческих регионах Франции предшествовало аномальное тепло. В результате урожаю наносится двойной удар: «разогретый» виноград вначале показал быстрый и ранний рост, что сделало его более чувствительным к пришедшим позже низким температурам.

Падение температуры во Франции связывают с пришедшим в Европу Арктическим фронтом во время пасхальной недели. Показатели термометров в регионе Шампань опустились с +26 до -6 градусов Цельсия. И хотя позже температура воздуха нормализовалась, метеорологи предупреждают о второй волне заморозков.

Заморозки в Европе

15 апреля 2021 года появилась информация о том, что в Европе жгут костры, чтобы защитить виноградники от заморозков.

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Автор: Елена Коваленко