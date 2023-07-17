Исследование показало, что бедная почва и недостаточные осадки являются самой большой угрозой для отрасли.

Самые знаменитые вина мира, такие как Просекко, Каберне Совиньон могут навсегда исчезнуть с полок магазинов из-за изменения климата.

Как сообщает Dailymail, виноградники на склонах гор, где выращивают виноград, из которого делают игристый напиток, подвержены риску деградации почвы. Данная проблема касается и других известных территорий, включая Бургундию и Гран Крю, а также может ударить по Каберне Совиньон - самому популярноу красному вино в мире.

Ведущий автор исследования доктор Паоло Таролли из Университета Падуи в Италии отметил: "Риск заключается не только в потере сельскохозяйственного продукта или изменении ландшафта, что негативно влияет на местную экономику… Риск заключается в потере истории целых сообществ и их культурных корней".

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Почвы на горных виноградниках обычно тонкие и размытые, и за миллионы лет эрозия унесла почву и воду вниз по склону. Но гористая местность является ключом к созданию аромата в вине.

Как говорится в материале, горные почвы позволяют выращивать виноград небольшого размера, как черника, но с более высоким соотношением кожуры и сока. Поскольку в кожуре содержится много аромата, вкуса и танина, горные вина часто имеют интенсивный вкус.

Однако виноградники на склонах холмов в Италии, Португалии и Испании также являются самыми сложными в уходе — отсюда и появилось выражение "героическое виноградарство".

Как говорится в материале, фермеры и ученые должны работать вместе, чтобы спасти некоторые из самых знаменитых вин в мире. Исследование показало, что бедная почва и недостаточные осадки яляются самой большой угрозой для отрасли.

Возможные решения для предотвращения потери почвы включают выращивание травы между виноградными лозами, чтобы скрепить почву, и сбор дождевой воды в резервуарах на склонах холмов для предотвращения стока.

Просекко и всемирное наследие ЮНЕСКО

Вино Просекко - одно из самых популярных в мире. В июле 2019 года виноградники Просекко пополнили список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Виноградники стали в списке уже 55-й итальянской достопримечательностью, которую достоинству оценили представители 21 страны. Виноград растет на крутых склонах, поэтому механизировать уход за ним просто невозможно. Урожай собирают исключительно вручную.

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