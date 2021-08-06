До конца 2021 года уровень производства должен составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров.

В 2021 году производство французского вина снизится на 24-30% и будет на исторически низком уровне.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство сельского хозяйства Франции.

По информации издания, до конца 2021 года уровень производства должен составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров.

Читайте такжеВо Франции из-за сильнейших заморозков за последние 30 лет массово гибнут виноградники (фото)Причина падения производства - весенние заморозки, которые нанесли сокрушительный удар по виноградникам.

Весной во время заморозков Бургундия, долина Роны и центр были наиболее пораженными районами.

Пострадали ранние сорта винограда, такие как Шардоне, в отличие от поздних сортов, таких как Уни Блан.

Влажная погода в июле также повлияет на падение производства. В центре, на юго-западе, в Провансе и в долине Роны цветения винограда происходило во влажных или холодных климатических условиях, что влекло, в частности, опадение цветов или молодых ягод.

Эта погода в сочетании с сильным ростом сорняков также способствовала появлению таких болезней, как пероноспороз и мучнистая роса.

Кроме того, в средиземноморских винодельческих районах продолжается засуха и если она продолжится это также может уменьшить производство.

Заморозки в Европе

15 апреля 2021 года появилась информация о том, что в Европе жгут костры, чтобы защитить виноградники от заморозков.

В апреле 2021 года Франция столкнулась с аномальными заморозками, которые затронули 80% виноградников страны.

Под погодный удар попали регионы Бордо, Бургундия, Шампань, Прованс и долины Роны и Луары, где производятся одни из лучших вин в мире.

Автор: Елена Коваленко