Первый урожай: как предприятие Либера Ленд выращивает чеснок из воздушки на 20 гектарах

Агрохолдинг Агроинд, один из крупнейших производителей свинины и зерновых культур в Днепровском регионе, в прошлом году впервые запустил экспериментальный проект по выращиванию чеснока. Посевы размещены на землях дочернего предприятия ООО "Либера Ленд", общая площадь составила 20 гектаров.

Особенностью этого проекта является то, что для посадки были использованы воздушные луковицы (воздушку) - посадочный материал, образующийся на стрелках чеснока. Именно такой подход позволяет обновить сорт, уменьшить риск заражения болезнями и экономить ресурсы.

"Мы всегда ищем новые возможности, которые позволят расширить горизонты бизнеса и укрепить нашу устойчивость. Выращивание чеснока даже с нуля - это стратегический шаг в развитии нашего агроподразделения", - подчеркивает Алина Костюк, генеральный директор Агрохолдинга "Агроинд".

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Цель - получить 6 тонн однозубки с 1 гектара

Нынешняя цель - собрать около 6 тонн однозубки с 1 гектара. Это округлая луковица, которая состоит из одного зубка и является промежуточным этапом к получению полноценной головки чеснока. В следующем году эта однозубка будет высажена повторно - и уже тогда компания рассчитывает на коммерческий урожай товарного чеснока.

Подход к выращиванию - профессиональный

Все агротехнические процессы - от подготовки поля до капельного орошения - сопровождаются квалифицированными технологами. Компания инвестировала в специализированную технику для посадки и уборки чеснока, а также в систему сушки и хранения.

Что дальше?

В 2025 году часть однозубки будет использована для расширения площадей под товарный чеснок. В перспективе - создание собственной линии по очистке, фасовке и переработке продукции, а также выход на внешние рынки. В "Агроинд" верят, что качественный украинский чеснок может стать достойной альтернативой импортному.

Агроинд в очередной раз демонстрирует, что крупные аграрии не боятся вызовов. Чеснок - новая, но перспективная культура для предприятия, и первые результаты уже вдохновляют.

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