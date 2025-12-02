Цены от производителей на эту категорию товаров уже снизились.

Цены на молочные продукты в Украине, особенно жирные - такие как сметана, сливки, творог, масло, полутвердый сыр - в ближайшее время будут снижаться.

Об этом УНИАН сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Производители вынуждены все свои запасы, которые у них есть, продавать на внутреннем рынке. Поэтому цена от производителей снизилась, и я думаю, что в ближайшее время мы это сможем увидеть и на полках магазинов", - говорит Жупинас.

Специалист объясняет ценовой тренд тем, что украинские молочники летом сделали ставку на продажу своей продукции в Европу, но она не сыграла.

"Начиная еще с августа месяца, когда закончились квоты на экспорт масла, сухого молока в ЕС, наши перерабатывающие предприятия накапливали всю произведенную продукцию у себя на складах с надеждой на то, что как только квоты восстановят, они это все смогут экспортировать в ЕС", - объясняет спикер.

Но на тот момент, когда Украине восстановили квоты - 29 октября, цены в мире на все биржевые продукты очень серьезно просели, продолжает Жупинас.

"Если в конце октября - начале ноября 2024 года наши молокоперерабатывающие предприятия экспортировали масло в Европу по цене 7 евро, то сейчас цена, которую им предлагают - 4,5-4,7 евро", - говорит эксперт.

Еще один существенный фактор удешевления отечественных товаров - избыток в странах Евросоюза местного производства молочной продукции.

"В Украине сейчас сыроделы находятся под бешеным давлением европейского сыра. И это уже не только польский сыр, а и немецкий, и голландский, излишки которых в Европе очень большие. Так, как они имеют разную государственную поддержку, они просто демпинговыми ценами давят на украинский рынок, и наши производители также будут вынуждены снижать цены", - говорит Жупинас.

По мнению специалиста, украинские потребители сейчас могут выиграть от более лояльных цен, но лишь временно.

"При такой ситуации с засильем импорта наша молочная отрасль просто не выдержит и исчезнет, и мы будем полностью зависеть от импорта", - резюмирует Жупинас.

Цены на молочку в Украине - последние новости

Стоимость молочной продукции в Украине по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 20%, но постепенное падение покупательной способности потребителей негативно отражается на спросе.

При этом украинские сыры постепенно исчезают с полок магазинов, не выдерживая конкуренции с зарубежными аналогами, прежде всего европейскими. И хотя само молоко в Европе дороже, за счет государственной поддержки и более технологически развитого уровня производства, даже с учетом логистических затрат те же польские сыры в Украине дешевле местных.

