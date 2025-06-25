После этого поход в супермаркет за коньяком станет проще простого.

Выбирая напиток на семейное застолье, праздник в кругу коллег или в подарок, многие смотря на коньяк, потому что он довольно универсален. Но задумывались ли вы когда-либо, что означают звезды на коньяке. И нет, это не просто декоративный элемент.

Звезды на коньяке являются самым настоящим индикатором выдержки и качества этого алкогольного напитка. Поэтому в этом вопросе нужно разбираться подробнее.

Звезды на коньяке - что означают

Система звезд появилась почти два столетия назад — в 1865 году, благодаря французскому коньячному дому Hennessy и непосредственно Морису Хеннесси, который ввел систему маркировки коньяка звёздами, где каждая звезда обозначала минимальный срок выдержки в бочках, где зреет наименее выдержанный спирт из купажной формулы.

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Эта система "прижилась" в СССР. И в постсоветском пространстве используется до сих пор. В классической интерпретации, чтобы понимать, к примеру, в чем разница коньяка 3 и 5 звезд:

3 звезды на коньяке означают выдержку не менее 3 лет.

означают выдержку не менее 3 лет. 5 звезд на коньяке — не менее 5 лет.

Пятизвездочный напиток дольше находился в дубовых бочках, из-за чего стал мягче, насыщеннее и ароматнее. Если задуматься, какой коньяк крепче — 3 или 5 звезд, то формально крепость одинакова (обычно 40%), но вкус и глубина будут отличаться.

Бывает ли коньяк 7 звезд

Да, такие образцы существуют, особенно в армянском, грузинском и молдавском производстве. Это напитки с более долгой выдержкой — от 7 лет и выше. Как правило, максимальное количество звезд на коньяке — 7 или 8, однако на французских оригинальных коньяках звезды как система оценки не используются вовсе.

Классификация коньяка VS, VSOP, XO

Эти обозначения — на французский манер — используются производителями коньяка и бренди по всему миру. К тому же, эта система классификации более точна и универсальна, нежели та, которая используется в постсоветских странах.

VS, VSOP, XO — сколько лет:

VS (Very Special) — коньяки с такой маркировкой должны иметь выдержку не менее двух лет. Обычно, они содержат спирты возрастом от 2 до 5 лет.

— коньяки с такой маркировкой должны иметь выдержку не менее двух лет. Обычно, они содержат спирты возрастом от 2 до 5 лет. VSOP (Very Superior Old Pale) — от 4 лет, хотя производители могут использовать спирт с выдержкой "постарше" — от 6 до 12 лет.

— от 4 лет, хотя производители могут использовать спирт с выдержкой "постарше" — от 6 до 12 лет. Что значит XO на коньяке? — Extra Old — минимум 10 лет (до 2018 года было 6 лет).

Коньяк КВ — что значит

Также в постсоветской системе можно встретить обозначение КВ — "коньяк выдержанный". Это значит, что напиток пролежал в бочке не менее 6 лет. Также встречаются маркировки КВВК (коньяк выдержанный высшего качества) и ОС (особый коньяк) — это еще более старые и качественные экземпляры.

Ранее УНИАН сообщал, чем нельзя закусывать коньяк. Некоторые продукты из списка могут ввести вас в ступор, но таковы "правила" и рекомендации для здоровья.

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