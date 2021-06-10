Для армянского коньяка разработают новое наименование и маркетинг.

Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС, которое предусматривает предоставление Еревану 3 миллионов евро за отказ от слова «коньяк» в отношении армянской алкогольной продукции.

Как сообщает PanArmenian, предусмотренная соглашением трехмиллионная программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Ее цель - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь производителям Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

Среди прочего, программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

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Отказ Армении от «коньяка» предусмотрен подписанным в 2017 году Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия «коньяк».

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Автор: Дмитрий Захаров