Пекин объявил о планах провести слушания по импорту коньяка из Европы в тот же день, когда вступили в силу тарифы ЕС на китайские электромобили.

Антидемпинговое расследование Китая в отношении европейской коньячной промышленности является реакцией на тарифы Европейского союза в отношении китайских электромобилей, пишет Reuters со ссылкой на заявлениеЖан-Жак Гиони, финансового директора компании LVMH, владеющей коньячной компанией Hennessy.

Отмечается, что 5 июля Китай объявил о планах проведения слушаний по импорту коньяка из Европы. Это произошло в тот же день, когда вступили в силу временные тарифы Еврокомиссии на электромобили китайского производства: "Вы можете быть региональным игроком с очень специфической ролью в глобализации, как в нашем случае, и, несмотря на это, оказаться заложником ряда конфликтов, которые не имеют ничего общего с вашей деятельностью", – заявил Жан-Жак Гиони.

Hennessy и другие европейские производители коньяка примут участие в слушаниях по антидемпинговому расследованию в Пекине 18 июля. Французский коньяк составляет большую часть китайского импорта коньяка. Китай начал расследование в отношении "демпинга" бренди или продажи по искусственно заниженным ценам в январе после жалобы Китайской ассоциации производителей алкогольных напитков от имени отечественной коньячной промышленности.

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Гиони сказал, что торговые войны имеют негативные последствия в экономическом и политическом плане, но добавил, что Европа должна держаться вместе, отметив, что Китай сейчас считает регион слабее США.

Стоит отметить, что бренды LVMH производят кожаные изделия, одежду, ликеро-водочные изделия и шампанское преимущественно во Франции и Италии, а также экспортируют по всему миру.

Торговые войны ЕС и Китая

Ранее УНИАН писал. что Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами из Китая. Согласно расследованию Еврокомиссии, цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторами в Китае создает угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.

К тому же Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Данное решение должно остановить всплеск некачественных товаров из Китая в ЕС.

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