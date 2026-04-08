Цены на топливо растут, несмотря на обвал нефти: сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Дизельное топливо подорожало ещё на 39 копеек, а 95-й бензин – на 25.

Средние цены на топливо, несмотря на обвал цен на нефть и снижение котировок газойля, 8 апреля продолжили рост. Наиболее существенно снова подорожало дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива в среду выросла на 39 копеек – до 90,51 грн/л. Премиальный и обычный бензин марки А-95 решили не отставать. Средняя стоимость премиального 95-го выросла на 27 копеек – до 77,21 гривни за литр. Обычный 95-й в среду подорожал на 25 копеек – до 73,32 гривни за литр.

Средняя стоимость автогаза 8 апреля выросла еще на 8 копеек – до 49,06 грн/л.

Видео дня

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин продают в сети Brent Oil. Средняя цена 8 апреля здесь составляет 66,85 гривни за литр. Самый дорогой 95-й бензин ждет автовладельцев в сети WOG – 77 гривень за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 75,99 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,94 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизелем в среду можно заправиться в сетях "Укрнафта" и U.GO. В обеих сетях дизель, в среднем, стоит 86,90 гривни за литр. Самый дорогой дизель в сети WOG – 93 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

SOCAR – 90,85 грн/л;

KLO – 92,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 88,22 грн/л;

OKKO – 92,90 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый газ в среду можно найти в сети "Маркет" по средней цене 46,99 гривни за литр, а самый дорогой – в сети Motto, по 50,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,74 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,99 грн/л.

Цены на нефть и стоимость топлива на АЗС – последние новости

В ночь на 8 апреля обвалились цены на нефть. Котировки "черного золота" резко упали из-за перемирия на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent с начала торгов упала почти на 18 долларов – до 91,51 доллара за баррель.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что, несмотря на обвал цен на нефть, снижения стоимости топлива в Украине в ближайшие недели ожидать не стоит. В то же время он прогнозирует падение цен на бензин и дизель в сетях на 15 гривень в течение месяца–полутора после полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и установления мира на Ближнем Востоке.

