Украина осталась без одного из крупнейших покупателей курятины: почему продажи запрещены

Страна входила в тройку ключевых для Украины рынков.

С 15 января 2026 года Ирак полностью запретил импорт продукции птицеводства из-за рубежа, в том числе и из Украины. Решение официального Багдада касается тушек кур и их частей.

Издание AgroPortal пишет, что благодаря таким ограничениям, по мнению властей, местные птицеводы получат дополнительный импульс для развития. Министерство сельского хозяйства Ирака считает это "одним из самых эффективных инструментов поддержки птицеводов".

По итогам 2024 года Ирак стал девятым в мире импортером мяса птицы с общим объемом импорта в 808 миллионов долларов. В том же году страна вошла в тройку крупнейших покупателей украинской курятины. Его доля от общего экспорта в 446,6 тысячи тонн составила 7,9%, или около 35 тысяч тонн.

Больше продукции украинских птицеводов в 2024 году купили только Нидерланды (16,8%) и Саудовская Аравия (13,4%), сообщает Союз птицеводов Украины.

В то же время решение правительства Ирака запретить импорт мяса птицы уже вызвало опасения по поводу возможной продовольственной инфляции. Особенно это может быть актуально во время Рамадана, который начнется в середине февраля и продлится месяц. Потребление белка в этот период традиционно увеличивается.

