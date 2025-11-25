С конца лета цены на масло в мире снизились более чем на 30%.

Жирные молочные продукты продолжат дешеветь в Украине – уже к Новому году падение цен может достичь 30-35%, и этот тренд сохранится до первой половины 2026 года.

Об этом рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. Основной причиной удешевления молочки является снижение стоимости продукции на европейском рынке.

"Начиная с конца лета, цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС в прошлом году по 7 евро за килограмм. Сейчас эта стоимость составляет не выше 4,5 евро", – пояснила эксперт.

Сейчас украинские переработчики переориентируются на внутреннего потребителя, и снижение цен на масло уже заметно. Это будет продолжаться в дальнейшем, прогнозирует Елена Жупинас, но преимущественно в виде акций в сетях продаж: на 30-35% на полках магазинов.

Такое снижение, в свою очередь, значительно повлияло на закупочные цены на сырое молоко. Так, в середине ноября стоимость молока класса "экстра", которое соответствует европейским требованиям, снизилась на 17%. При таких условиях многие производители работают "в себестоимость", а некоторые – даже в убыток, добавила эксперт.

С сентября по ноябрь цены на копченую колбасу в Украине выросли ориентировочно на 6%. Как рассказали УНИАН в компании "Эко маркет", росту стоимости колбасы поспособствовали подорожание сырья еще летом и необходимость бизнеса использовать генераторы, главным образом бензиновые и дизельные.

По данным аналитиков проекта EastFruit, оптовые цены на овощи в Украине за неделю изменились разнонаправленно: огурцы продолжили дорожать, килограмм сейчас стоит 100-140 гривень в отличие от 80-120 гривень в прошлый понедельник. В то же время килограмм картофеля подешевел за неделю с 9-12 гривень до 8-12 гривень.

