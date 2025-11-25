В партии объяснили, что "согласно протоколу, не принято иметь флаг страны, которая не участвует во встрече".

В Болгарии правящая партия убрала флаг Украины из офиса по "прямой просьбе" китайских гостей. Об этом говорится в ответе пресс-центра партии на вопрос болгарской службы Радио Свобода.

Отмечается, что национальный флаг Украины, который развевался в штаб-квартире болгарской правящей партии ГЕРБ с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, был убран из-за встречи партийного лидера, бывшего премьер-министра Бойко Борисова с китайской делегацией.

Так, в понедельник Борисов встретился с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Сяо Цзе. Они обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

Как отмечается, после начала российского вторжения в Украину Борисов неоднократно подчеркивал, что ГЕРБ поддерживает нашу страну, осуждая агрессию России. В то же время на обнародованных кадрах встречи были видны только флаги Болгарии и Европейского Союза, но не Украины.

"На этой встрече с китайской делегацией (флаг) был убран по их прямой просьбе", - пояснили в международном отделе ГЕРБ и уточнили, что "согласно протоколу, не принято иметь флаг страны, которая не участвует во встрече".

В то же время то, что украинский флаг не был убран из штаб-квартиры ГЕРБ во время других международных встреч Борисова, объясняли неофициальной договоренностью между ЕС и Соединенными Штатами Америки "вывесить украинский флаг с символическим значением - из солидарности".

Отмечается, что это не первый случай, когда отсутствие украинского флага в офисе ГЕРБ привлекает внимание. Так, в феврале 2025 года Борисов выступил с видеообращением из штаб-квартиры, в котором прокомментировал декларацию правящего большинства, в которой Болгария обязалась не вводить войска в Украину. Тогда украинского флага в кадре тоже не было видно, и ГЕРБ критиковали за его снятие. Впрочем, Борисов отрицал эти утверждения, подчеркивая, что флаг "будет стоять до тех пор, пока льется кровь, пока не будет заключен мир".

Позиция Китая относительно войны в Украине

Как сообщалось, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что глубокие экономические связи Евросоюза с Китаем ограничивают его способность оказывать давление на Пекин относительно войны России в Украине.

Каллас подчеркнула, что без поддержки Китая война в Украине уже бы закончилась. В то же время она отметила, что ЕС заплатит цену, когда нацелится на Китай и введет против него санкции, учитывая, что Пекин контролирует европейские цепи поставок и остается важным экспортным рынком.

