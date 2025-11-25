Фонд госимущества отменил конкурс по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) из-за отсутствия участников. Компания Agro Gas Trading (AGT) заявляет, что подала заявку одной из первых, выполнила все требования, однако не смогла завершить подачу из-за технических и юридических препятствий на этапе доступа к документации.

"Мы выполнили все формальные условия, однако не получили доступа к информационному пакету и не смогли пройти даже базовые технические этапы подачи, - сообщили в AGT. - В такой ситуации отсутствие заявок является не причиной, а прямым следствием процедурных барьеров, которые не позволили добросовестным инвесторам дойти до стартовой линии".

В компании отмечают, что ОПЗ является одним из ключевых производителей минеральных удобрений, важных для стабильности аграрного сектора. Задержки и повторные провалы приватизации, по мнению AGT, "только углубляют деградацию предприятия и вредят сектору, критическому для Украины".

AGT также напоминает, что государство уже много лет пытается приватизировать предприятие, но все попытки завершались провалом: из-за завышенных стартовых цен, долговых споров, непрозрачных процедур и технических ограничений. Последний раз официальный конкурс проходил в 2016 году - он также был отменен из-за отсутствия участников.

В компании отметили, что очередной срыв аукциона "не свидетельствует об отсутствии интереса к активу, а о невозможности пройти процедуру в существующем виде".

"Аукцион должен состояться по предсказуемым, доступным правилам. Только унифицированные технические требования, четкие регламенты и контроль за электронными площадками позволят избежать ситуаций, когда инвестора фактически не допускают к конкурсу", - заявили в компании.

AGT подтвердила готовность участвовать в приватизации ОПЗ при равных условиях после обновления процедур.