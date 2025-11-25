Фотографии сделали еще летом.

Летом этого года украинская эстрадная певица София Ротару, которая имеет награду "Национальная легенда Украины", устроила фотосессию в Киеве.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте фотографа Нунцио Гарофало, который имеет множество работ из разных городов Украины. Согласно его сообщению, 78-летнюю артистку фотографировали на Андреевском спуске:

"Новые неопубликованные фотографии с фотосессии Софии Ротару на Андреевском спуске. Киев, Украина 2025".

Как сообщал УНИАН, недавно сестра Софии Ротару откровенно рассказала, общается ли с ней, а также прокомментировала слухи о выезде народной артистки из страны.

Также напомним, ранее российские пропагандисты писали, что семья Софии Ротару якобы до сих пор платит налоги России - через имущественный налог за ее "Виллу София" в оккупированной Российской Федерацией Ялте.

