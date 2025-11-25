Мужчина призывного возраста должен был заплатить за услугу более 16 тысяч долларов.

Инкассаторы одного из банков решили заработать на перевозке мужчин призывного возраста до границы с Венгрией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении сказано, что на окраине села Яноши Закарпатской области правоохранители вместе с военнослужащими отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД, остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

"В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое его сотрудников - 42-летний и 58-летний жители Львова - везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста", - отмечают в пресс-службе ГПСУ.

Видео дня

Сообщается, что за эту услугу мужчина должен был заплатить 16500 тысяч долларов США, часть из этой суммы уже успел передать, а остальное должен был оплатить в случае попадания на территорию Венгрии.

В сообщении сказано, что задержание происходило в ходе реализации материалов уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Пограничники показали видео задержания инкассаторского автомобиля.

Попытки незаконно пересечь границу

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года возле Ужгорода пограничники Чопского отряда задержали двух граждан Украины, которые на самокатах пытались незаконным способом пробраться в Словакию.

В ГПСУ отметили, что группа реагирования от отдела "Ужгород" задержала двух мужчин с рюкзаками, которые передвигались в направлении сопредельного государства на самокатах. Их остановили в 300 метрах от границы.

Жители Ужгорода в возрасте 34 и 43 лет признались, что намеревались попасть вне пунктов пропуска в страны ЕС с целью дальнейшего проживания, трудоустройства и избежания уголовной ответственности. Оперативники отряда установили, что в отношении обоих ранее было предъявлено обвинение по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

