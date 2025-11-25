Тепло, но с сильным ветром: синоптик рассказала, что завтра ждет украинцев

По словам Диденко, характерный признак завтрашнего дня - это сильный ветер южного происхождения.

26 ноября в Украине будет достаточно тепло, впрочем не обойдется без сильного ветра. Об этом в своем Telegram-канале написала синоптик Наталья Диденко, которая отметила, что прохладнее станет с 30 ноября.

"Завтра, 26-го ноября, в Украине будет достаточно тепло, в течение дня ожидается +8+12 градусов, на юге очень тепло, +12+17 градусов. Только в западной части - свежее +4+9 градусов", - сообщила она.

В то же время дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что "мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада".

В Киеве же завтра будет без существенных осадков, ветрено, впрочем достаточно тепло. Днем - до 9-10 градусов тепла.

"Похолодает с 30-го ноября", - сообщила синоптик и добавила, что все с погодой пока происходит по правилам и законам атмосферы, сильные осадки маловероятны.

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра отметила, что ожидается, что среднемесячная температура в декабре будет выше климатической нормы - на от 1 до 2-3 градусов, поэтому будет "больше плюсов, чем минусов".

Предполагается, что в начале декабря значительных осадков не будет. Температурный фон будет в пределах 1-8 градусов тепла. На юге может быть до 10-12 градусов.

