Речь идет о внутренних перелетах по Японии.

Япония, которую не так давно признали самой желанной среди туристов страной мира, в последние пару лет ощущает на себе все негативные последствия чрезмерного туризма.

Теперь же местные власти выступили с новой инициативой, призванной немного рассредоточить туристические потоки по всей стране, чтобы уменьшить нагрузку на популярные города вроде Токио и Киото.

В частности, Японская национальная туристическая организация (JNTO) совместно с All Nippon Airways (ANA) предлагают бесплатные внутренние перелеты по всей региональной сети авиакомпании в Японии для путешественников из Великобритании и Европы.

Предложение будет действовать с 24 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, пишет Euronews Travel.

Как получить бесплатные билеты на самолеты в Японии

Согласно условиям акции, пассажири эконом-класса из Великобритании и Европы смогут забронировать до двух бесплатных внутренних перелетов, прикрепленных у международному бронированию до 31 января. Однако фактические вылеты этих рейсов могут состояться в любое время после 31 января.

Это означает, что независимо от того, направляется ли турист непосредственно в Токио или в любой другой регион, он все равно заплатит одинаковую цену за перелет. Это позволит путешественникам построить маршрут с несколькими пересадками без дополнительной платы, поясняют в ANA.

Впрочем, есть и "подводные камни". Хотя авиабилеты на дополнительные два рейса будут бесплатными, налоги и сборы с них по-прежнему будут взиматься – так что определенную сумму за них придется доплатить (обычно эта сумма составляет около 10 долларов).

Доступность предложения также зависит от наличия мест на выбранных рейсов – если все билеты будут раскуплены, то пассажиры не смогут получить бесплатные места на некоторых рейсах или в определенные даты.

Пассажиры могут забронировать это предложение через туристических агентов, офисы ANA за пределами Японии или напрямую через ANA.

Чрезмерный туризм в Японии

Как ранее писал УНИАН.Туризм, как только Япония открылась для туристов после окончания пандемии коронавируса, в страну массово ринулись туристы.

Отчасти этому поспособствовало падение курса национальной валюты по отношению к доллару – таким образом путешестия в "страну восходящего солнца" для туристов из США (и не только) стали дешевле, и они все поспешили воспользоваться уникальнольной возможностью.

Довольно быстро крупнейшие японские города вроде Токио и Киото перестали справляться з потоками гостей, особенно в период цветения сакур весной и в сезон восхождения на гору Фудзи летом. Так что местные власти начали активно думать над тем, как контролировать потоки.

В частности, была поднята плата за подъем на Фудзи. Также в некоторых особо популярных местах пытались ставить заграждения от туристов.

