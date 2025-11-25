Православный праздник сегодня в народе получил название Юрьев день.

26 ноября по новому церковному календарю отмечают память освящения храма святого великомученика Георгия в Киеве. Эту дату с древних времен связывают со множеством традиций и запретов, а по народным приметам гадают о грядущей зиме. Об этом, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник по новому стилю

26 ноября (9 декабря в старом календаре) посвящен памяти освящения древнего Георгиевского храма в Киеве.

Этот храм был одной из первых монастырских святынь столицы, которую построили в XI веке в честь великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий издавна почитается в православии, а у киевских князей была на то время традиция посвящать возведенные храмы своим ангелам-хранителям.

Так, князь Владимир (в крещении Василий) строил храмы во имя святителя Василия Великого, князь Изяслав I (Димитрий) - обитель в честь святого Димитрия, а Ярослав Мудрый, которого крестили как Георгий, основал Георгиевскую церковь и монастырь, а также храм в честь святой Ирины - небесной покровительницы своей супруги Ингигерды.

Георгиевский храм расположили у Софийских ворот на месте современной Владимирской улицы. Известно, что на строительство было потрачены значительные средства и участвовали в нем многие мастера. Согласно Лаврентьевской летописи, освятить церковь мог митрополит Иларион 26 ноября 1051 года.

Судьба храма оказалась трагичной: после того, как город был разрушен войском хана Батыя в 1240 году он, скорее всего, святыня также была уничтожена вместе с частью древнего города.

Кого еще почитают 26 ноября по новому календарю:

преподобного Алипия Столпника;

преподобного Стилиана Пафлагонского;

святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского,

а также преподобного Иакова Сирийского, пустынника.

Какой сегодня праздник церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 26 ноября вспоминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и историю этого дня.

О чем стоит помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Святой Георгий Победоносец с давних времен считается покровителем земледельцев, воинов, невинно осужденных и обиженных, а также защитником домашнего скота. У Георгия просят защиты от врагов и злых людей, помощи в трудных жизненных ситуациях, а также защитить домашнюю живность от болезней и волков.

В народной традиции день называют Юрьев, Егор Зимний. По одному из поверий, чтобы заручиться поддержкой святого, сегодня нужно хорошо потрудиться и обязательно рассчитаться со всеми долгами: "Не вернуть долг до Юрьева дня - всю жизнь в должниках ходить".

Продолжается Рождественский пост - постящимся в этот день нужно придерживаться сухоядения.

Церковь в этот день советует избегать ссор, злости, обид и зависти, не отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, но, если путешествие откладывать нельзя, то нужно попросить благословения на безопасный путь. Не следует брать в долг и лениться - бездельники и должники рискуют остаться без финансов в будущем.

Приметы на 26 ноября

По погоде дня судят о будущем урожае, а также какой будет зима:

с утра дождь пошел - к хорошему сенокосу;

снегом все засыпало - к щедрому урожаю;

вороны громко каркают - жди скорого потепления;

пошел мелкий снег - будет лютый холод, а если снежные хлопья пушистые - к оттепели;

утром иней на деревьях - к урожаю пшеницы летом.

Замечено, что если в Юрьев день морозец, то к Николе Зимнему придут настоящие холода.

