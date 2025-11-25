Поражен самолет А-60, а также опытный А-100ЛЛ, сообщили эксперты.

Силы обороны уничтожили два очень редких самолета в Таганроге. Как сообщил украинский военный портал Defence Express, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые были опубликованы OSINT-сообществом "Гарбуз".

В частности, на снимке после атаки видна масштабная степень поражения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером. Отмечается, что второй уничтоженный самолет также крайне редкий. Это - А-100. О том, что это именно А-100ЛЛ, свидетельствует спутниковый снимок, сделанный перед атакой.

Аналитики объяснили, что А-100ЛЛ - это фактически наземный стенд для испытания всех систем А-100. Именно на нем должен проводится целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета. И этот А-100ЛЛ является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50 и, скорее всего, модернизации имеющегося парка.

В Defence Express подчеркнули, что без такого испытательного стенда все эти работы будут качественно сдвинуты в сроках, и именно поэтому вражеские убытки после потери А-100ЛЛ в РФ значительно больше, чем потеря самолета.

"А учитывая то, что в РФ программа создания А-100 "Премьер" и так находилась на грани закрытия, скорее всего, уничтожение испытательного стенда окончательно добивает эту российскую программу, которую РФ тянули с 2000-х годов (если не раньше), с обещанием поставить первые самолеты в 2016 году", - пояснили аналитики.

Кроме того, по данным NV, подтверждается и поражение ангаров и производственных мощностей авиаремонтного завода ТАНТК им. Он имел возможности обслуживания, ремонта и модернизации самолетов Ту-95, которые регулярно применяются для ракетных ударов по Украине. Спутниковые снимки от 25 ноября фиксируют масштабный пожар в районе производственных зданий.

Удары по стратегическим объектам РФ ночью 25 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора.

Произошло поражение авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро".

В Генштабе ВСУ информировали, что во время атаки по заводу "ТАНТК", вероятно, был поражен экспериментальный самолет А-60.

Для атаки были использованы реактивные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

