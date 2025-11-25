Остались лишь незначительные детали, которые нужно уладить.

Правительство Украины согласилось "на мирное соглашение" США, достигнутое при посредничестве администрации президента Дональда Трампа, чтобы остановить почти четырёхлетнее наступление России. Об этом пишет CBS News со ссылкой на слова американского чиновника.

Он и советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров заявили, что достигнуто общее понимание по предложению, однако детали ещё предстоит проработать.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение", - сообщил американский чиновник.

Отмечается, что эта новость появилась в то время, когда министр армии США Дэн Дрисколл находился в Абу-Даби для встречи с российскими официальными лицами. Россия, вторгшаяся в Украину, пока не отреагировала на достигнутые в Абу-Даби договоренности.

Американский военный представитель в Абу-Даби сообщил CBS News, что во вторник Дрисколл часами вёл переговоры с российскими представителями, весь день то появляясь на встречах, то исчезая из них. Он сказал:

"Мы сохраняем большой оптимизм. Госсекретарь Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, что вскоре мы получим ответ от россиян. Всё движется быстро".

Американский представитель сообщил CBS News, что там также присутствовала украинская делегация, которая поддерживала связь с Дрисколлом и его командой.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил что Дрисколл работает в Абу-Даби над пересмотренной версией предложения Белого дома из 28 пунктов после продуктивных переговоров в Женеве.

Обсуждение "мирного плана" США

В минувшие выходные Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, зять президента Джаред Кушнер, а также дипломаты из Украины и европейских союзников приняли участие в переговорах в Женеве, Швейцария. В результате стороны изменили "мирный план" - из 28 пунктов остались только 19.

Встреча Дрисколла с российскими официальными лицами также последовала за визитом в столицу Украины на прошлой неделе.

В субботу группа членов НАТО и других союзников США опубликовала совместное заявление, в котором предложенный мирный план назван "основой, требующей дополнительной проработки".

Белый дом заявил в воскресенье вечером, что официальные лица США и Украины "разработали обновлённый и доработанный мирный рамочный документ" по итогам обсуждений в Женеве. Рубио назвал одну из встреч в Женеве "очень содержательной", но добавил, что "ещё предстоит кое-какая работа, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас".

