По данным мэра города Игоря Терехова, водой сейчас обеспечены около 60% абонентов.

В Харькове ввели подачу воды по графику из-за последствий российского удара по критической инфраструктуре, заявил мэр города Игорь Терехов, которого цитирует Харьковский городской совет.

Он объяснил, что враг в ночь на 25 ноября атаковал примерно десятью "Шахедами" подстанцию "Харьковоблэнерго", которая является основной для обеспечения города водой.

По его словам, сейчас около 60% потребителей в Харькове обеспечены водой. В некоторых районах введены временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ.

"После удара город временно перешел на собственные резервные схемы питания. Это система "энергетического острова", которую мы создавали ранее. Коммунальные службы непрерывно работают над восстановлением водоснабжения после повреждения энергообъекта", - отметил мэр.

Атака РФ на энергосистему

Как сообщал УНИАН, РФ в ночь на 25 ноября атаковала Украину дронами и ракетами. Основным направлением вражеского удара стал Киев, в результате чего погибли люди, а также есть пострадавшие.

В Минэнерго добавили, что, кроме Киева российские дроны и ракеты летели на энергетические объекты еще в 5 областях. В результате атаки без света остались более 100 тысяч потребителей.

Из-за последствий массированной атаки РФ в части Киеве и ряде областей введены экстренные отключения. На левом берегу Киева, согласно сообщению ДТЭК, экстренные отключения отменены.

