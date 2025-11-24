Повышение коснулось почти всех производителей.

С сентября по ноябрь цены на копченую колбасу в Украине выросли ориентировочно на 6%, как свидетельствуют внутренние данные торговой сети "Эко маркет".

Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии УНИАН.

Росту стоимости колбасы поспособствовали подорожание сырья еще летом и необходимость бизнеса использовать генераторы, главным образом бензиновые и дизельные.

"Повышение коснулось почти всех производителей. Главная причина - подорожание летом сырья и увеличение расходов на энергообеспечение, что традиционно отражается на себестоимости готовых мясных изделий с определенным временным "лагом", - рассказали в пресс-службе сети супермаркетов.

В то же время, по данным портала Минфин, средние цены на копченую колбасу в ноябре выросли на 13,5%.

Молочные продукты в Украине за год подорожали в среднем на 20%. Речь идет о молоке, кефире, твороге и сметане. За месяц большинство этих базовых молочных продуктов прибавило в цене в пределах 1-3%.

При этом в начале ноября в крупных торговых сетях страны основные группы пищевых товаров дорожали несущественно, некоторые позиции даже подешевели по сравнению с началом октября.

Однако уже в декабре эксперты прогнозируют значительный рост цен на продукты из-за сезонного фактора. Украинцы традиционно тратят больше на продуктовую корзину накануне Рождества, что позволяет производителям поднимать цены.

В частности, курятина до конца года может прибавить 15-20% к своей стоимости, предупредил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

