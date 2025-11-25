Актер известен зрителям по роли Ибрагим-паши.

Netflix анонсировал выход и опубликовал трейлер турецкого драматического сериала "Kasaba" (международное название - "The Town").

Согласно описанию, в центре сюжета - трое друзей из маленького городка, оказавшихся на грани финансовой катастрофы. Все меняется, когда они случайно находят крупную сумму ворованных денег. Но неожиданная удача быстро превращается в опасную игру, поэтому им придется пройти серьезные испытания.

Главные роли исполнили Окан Ялабик ("Великолепный век. Роксолана", "Защитник"), Озан Долунай ("Камень желаний"), Бюшра Девели ("Сладкая месть"), Керем Кан ("Только ты") и другие. Премьера запланирована на 11 декабря.

"Двое разведенных братьев и их друг находят украденное богатство, что становится началом рискованной игры, в которой лояльность и выживание сталкиваются, когда они преследуют мечты, меняющие жизнь", - говорится в описании.

