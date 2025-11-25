Проспект Валерия Лобановского последний раз капитально ремонтировался более 20 лет назад.

В "Киевавтодоре" объявили тендер на капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского в Соломенском районе.

Об этом сообщает официальный портал КГГА.

"По заказу "Киевавтодора" разработали и утвердили проектную документацию на проведение капитального ремонта проспекта на участке от улицы Владимира Брожко до Севастопольской площади", - говорится в сообщении.

Согласно данным, которые разместили в системе Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 803,4 миллиона гривень. Конечным сроком подачи тендерных предложений определено 9 декабря 2025 года.

Коммунальщики хотят отремонтировать проезжую часть, тротуары и сеть дождевой канализации. Также планируют переустроить наружное освещение и устроить велосипедную инфраструктуру.

Благодаря устройству отдельных полос накопления для авто, которые осуществляют левый поворот, хотят увеличить пропускную способность проспекта.

Для того, чтобы создать безбарьерное пространство на пешеходных переходах и велосипедных переездах, планируют снизить бортовой камень и обустроить тактильную навигацию.

Все это должно способствовать созданию "комфортных и безопасных условий для всех участников движения".

Тендерные скандалы в Украине

В столице даже во время полномасштабной российской агрессии регулярно проводятся сомнительные тендеры на ремонт дорог. Так, турецкая компания ONUR стала единственным участником тендера на капитальный ремонт одной из улиц на окраине города и согласилась отремонтировать 1,75 км дороги за 501,78 миллиона гривень.

Напомним также, что ранее в киевской власти не пожалели на строительство Кольцевой дороги 872 миллиона гривень.

