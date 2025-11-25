На днях актриса засветилась с новым ухажером.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко призналась, как реагировала на то, когда ее бывший муж, актер Андрей Фединчик снимался в откровенных сценах.

"Я - актриса, мой бывший муж - Андрей Фединчик - тоже актер. У меня каждый сериал - я играю любовь с каким-то мужчиной… И я видела сцены, где мой муж… с другой женщиной… как он ее целует". – рассказала она во 2-м выпуске бекстейджа романтического реалити-шоу "Холостяк".

По словам Наталки, даже несмотря на то, что она как актриса понимает все тонкости профессии, ей всегда было больно на это смотреть.

Видео дня

"Я понимаю, как это происходит, что куча людей стоит на площадке, тебе поправляют грим, что в этом нет подлинности чувств, но мне всегда было больно. Всегда было больно, когда я видела, как мой муж на экране целует другую женщину. Я мирилась, потому что я знала, как это происходит, и потому мне было легче", - добавила Денисенко.

Напомним, на днях Наталка Денисенко засветилась с новым ухажером. Пару заметили вместе на съемках нового украинского фильма.

Вас также могут заинтересовать новости: