Актер видит сходство между собой и новым исполнителем роли.

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, лично написал письмо актеру Аластеру Стоуту, который сыграет этого же персонажа в сериале HBO.

В интервью BBC актер рассказал, что хотел поддержать юного преемника и передать ему своеобразную эстафету. Он также признался, что для него странно наблюдать за "повторением цикла" в новом поколении истории:

"Я написал ему письмо, еще до начала съемок, передавая эстафету, так сказать. Я просто пожелал ему всего наилучшего. Я получил столько удовольствия, погрузившись в этот мир, и надеюсь, что у него будет такой же опыт".

Гринт также отметил, что видит небольшое сходство между собой и Стоутом и не исключает возвращения в мир Поттера в будущем, хотя сейчас это не его приоритет. "Я вижу немного семейного сходства между нами. Думаю, это замечательно, что это будет совершенно новый проект. Это будет что-то свое, и это, по моему мнению, будет интересно", - добавил актер.

Его коллега Дэниел Рэдклиф ранее тоже признался, что обратился с теплыми словами к Доминику Маклафлину, который играет Гарри Поттера в сериале. "Я просто смотрю на их фото и хочу обнять их. Они такие молодые. Я смотрю и думаю: "Невероятно, что я делал это в таком возрасте". Но это очень мило, и я надеюсь, что они прекрасно проводят время", - сказал он.

Как известно, сериал HBO по мотивам книг Джоан Роулинг находится в производстве несколько месяцев. Главные роли в нем исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стоут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). В актерский состав также входят Ник Фрост (Хагрид), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет МакТир (Макгонегел) и Паапа Эссиеду (Северус Снейп).

