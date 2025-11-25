Отмечается, что в Абу-Даби по другому вопросу должны были встретиться руководители военной разведки Украины и России, но планы изменились.

Соединенные Штаты Америки и Украина достигли предварительной договоренности по проекту "мирного плана". Теперь секретарь армии Дэн Дрисколл проводит переговоры с российскими чиновниками в Абу-Даби.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией. Издание напоминает, что в воскресенье, 23 ноября, во время переговоров США и Украины в Женеве удалось достичь "обновленного и усовершенствованного мирного соглашения". И сейчас администрация президента США Дональда Трампа пытается привлечь к нему Россию.

Отмечается, что Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник и в течение сегодняшнего дня проводил переговоры с российскими чиновниками.

"Секретарь Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией с целью достижения длительного мира в Украине. Переговоры проходят успешно, и мы остаемся оптимистичными. Секретарь Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственной группой США по мере продвижения этих переговоров", – рассказал в комментарии Axios его пресс-секретарь подполковник Джефф Толберт.

В то же время, по данным осведомленного источника, в Абу-Даби по другому вопросу должны были встретиться руководители военной разведки Украины и России. Но поездка Дрисколла в Абу-Даби стала неожиданностью для сторон и внесла изменения в этот план.

Украинские чиновники сообщили Axios, что США согласились усилить проект гарантий безопасности, который они предложили вместе с первоначальным 28-пунктным планом.

Что известно о ходе переговоров

Издание сообщает, что стороны договорились, что самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсуждаться на уровне лидеров, между президентами Трампом и Зеленским.

Кроме того, из рамочного соглашения будут изъяты вопросы, которые не имеют прямого отношения к установлению мира в Украине. Речь о будущем НАТО, европейской безопасности и отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В то же время министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров предположил, что Россия не одобрит новый документ, если там будут отклонения от договоренностей, которых российский правитель Владимир Путин, по его мнению, достиг во время встречи с Трампом на Аляске.

"Лавров заявил, что Россия "приветствовала" первоначальный план США, но "если дух и буква Анкориджа будут вычеркнуты из ключевых договоренностей, которые мы задокументировали, то, конечно, ситуация будет принципиально иной", – добавляют журналисты.

"Мирный план" для Украины: ключевое

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что США и Россия разработали "мирный план" для завершения войны в Украине. Там было много требований, которые критиковали как в Украине, так и в Европе.

23 ноября состоялись переговоры в Женеве, где представители США и Украины. Предыдущий план сократили с 28 до 19 пунктов. В частности, исчез пункт об использовании замороженных активов РФ, сообщали в СМИ.

CBS News писало, что Украина согласилась на предложенный США проект "мирного соглашения". Однако еще есть несколько деталей, которые нужно согласовать.

