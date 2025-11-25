Курс гривни к евро установлен на уровне 48,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 26 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,40 гривни за доллар, таким образом украинская ослабилась на 3 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом официального курса доллара в Украине.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,41/42,44 грн/долл., а евро - 48,96/48,98 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 ноября вырос на 13 копеек и составляет 42,62 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,25 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 17 копеек и составлял 42,60 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 25 копеек и составлял 49,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

