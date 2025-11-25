Россия хочет капитуляции Украины, убежден Джон Хербст.

Россия не хочет мира, и настоящего мирного соглашения по войне в Украине не будет еще много месяцев. Такое мнение высказал бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст.

В комментарии Sky News он отметил, что пересмотренный план, который по сообщениям сейчас насчитывает 19 пунктов, устранил "большинство действительно вопиющих вещей", которые представляют угрозу для безопасности Украины. В то же время первоначальный план из 28 пунктов Хербст назвал "серьезно несовершенным".

Однако сегодняшние сообщения о том, что Украина согласна на новые предложения, по словам Хербста, являются повторением того, что мы видели вчера, когда были обнародованы результаты переговоров в Женеве.

"Я не думаю, что мы увидим настоящее мирное соглашение в течение многих месяцев, потому что Россия не хочет настоящего мирного соглашения. Россия хочет капитуляции Украины", – констатировал дипломат.

"Мирный план": последние новости

FT сообщает, что Украина согласилась на сокращение численности армии – такое требование содержится в "мирном плане" США, который сейчас обсуждается.

В то же время источники издания "РБК-Украина" утверждают, что в новой редакции плана (а его сократили с 28 до 19 пунктов) такого требования уже нет. Так, обновленная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения численности ВСУ.

Тем временем Axios раскрыло детали переговоров США и России в Абу-Даби. Секретарь армии США Дэн Дрисколл проводит встречу с российской стороной после того, как Киев и Вашингтон достигли предварительной договоренности по проекту этого плана.

