Власти страны подчеркнули важность продолжения работы партнеров по подготовке к развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил обязательства своей страны "разместить войска на местах" в Украине.

Об этом написало издание The Guardian. В сообщении говорится о сегодняшней встрече Стармера и украинского президента Владимира Зеленского, которые обсудили текущую работу "коалиции желающих" по подготовке к развертыванию многонациональных сил в Украине в случае прекращения огня.

"Великобритания готова разместить войска на местах для защиты Киева, если будет прекращение боевых действий", - говорится в сообщении со ссылкой на слова представителя премьер-министра Великобритании.

Видео дня

"Премьер-министр заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании во время продолжения переговоров... Лидеры подчеркнули важность продолжения работы партнеров по коалиции по подготовке к развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий", - написало издание.

На вопрос, готова ли Великобритания развернуть свои войска в Украине, официальный представитель Стармера ответил:

"Все еще готова ли Великобритания развертывать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция".

Миротворцы в Украине

Как сообщалось ранее, Европа разработала план развертывания миротворцев в Украине. Согласно ему планируется развернуть сразу две группы сухопутных сил. Одна для обучения и поддержки украинской армии, а вторая, отдельная - "гарантирующая" сила, призванная отпугнуть возможное будущее вторжение РФ.

При этом в Министерстве иностранных дел скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. В сентябре представитель МИД Георгий Тихий заявил, что это гипотетический разговор.

Он тогда отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для мониторинга режима прекращения огня на Донбассе или другие элементы достижения мира, уже показали свою неэффективность

Вас также могут заинтересовать новости: