По словам политика, Украина предложила "некоторые конструктивные изменения" в мирное предложение.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский считает большую часть текста "мирного плана" США приемлемой. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что он провел виртуальное общение с членами так называемой "коалиции желающих".

"Я действительно считаю, что мы движемся в позитивном направлении, и сегодня есть признаки того, что, по словам Владимира, большая часть текста может быть приемлема", - заявил Стармер.

Он считает, что коалиции необходимо подготовить планирование и финансирование будущих Вооруженных сил Украины, чтобы они могли себя защитить. Стармер добавил:

"Я призываю коллег, которые сегодня во второй половине дня созвонились, подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам необходимо обеспечить наличие самых надежных возможностей и самых надежных планов".

Британский премьер заявил, что США и Украина согласились на проект, представленный на переговорах в Женеве на прошлых выходных. По его словам, это не новый набор предложений или договоренностей.

Он отметил, что Европа решила не составлять свой отдельный план урегулирования войны, а сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации Дональда Трампа.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что Украина выразила готовность ограничить численность своих Вооруженных сил 800 тысячами военнослужащих для достижения мира с Россией в рамках "мирного плана" США. Высокопоставленные чиновники, близкие к президенту Владимиру Зеленскому рассказали, что в числе нерешенных вопросов остались территориальные положения и гарантии безопасности со стороны американцев.

