Семье приходится успокаивать собаку.

Украинская актриса и комикесса, бывшая участница проектов "Дизель студио" Яна Глущенко показала, как переживают массированные обстрелы ее домашние животные.

Ночью артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательный снимок кота, который крепко обнимает лапами их собаку Юсю. По словам Глущенко, животное еще в 2014 году вывезли из Горловки, оно всю жизнь очень боялось громких взрывов:

"Вы даже не представляете, что с ней происходит во время массированных обстрелов. Раньше ее успокаивала я, но уже два месяца этим занимается наш кот. Похоже, у него это реально лучше получается".

Видео дня

Актриса призвала подписчиков беречь себя, а также поблагодарила украинские силы противовоздушной обороны, которые защищают страну от российских ракет и дронов-камикадзе.

Как сообщал УНИАН, во время ночного массированного обстрела Киева погиб известный украинский бутафор Вадим Тупчий. По данным СМИ, в его квартиру попал дрон оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: