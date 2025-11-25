Детективы не исключают, что украденные у государства средства можно будет вернуть.

Масштабная коррупционная схема "Мидаса", разоблаченная сотрудниками НАБУ и САП, охватывала и другие сферы, кроме энергетики, а количество подозреваемых в рамках этого дела лиц может увеличиться.

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

"Средства поступали не только из энергетики, но энергетика была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования. Но есть поступления средств и из других сфер. У нас тысячи часов записей. Звучали разные фамилии, разные названия компаний", - сообщил глава НАБУ.

Операция началась почти 16 месяцев назад с негласной стадии, то есть документирования преступной деятельности подозреваемых. Сейчас продолжается досудебное расследование. Детективы переслушивают записи и не исключают, что украденные у государства средства можно будет вернуть.

"Идет коммуникация с международными партнерами на эту тему для возможности эффективного сотрудничества и возвращения украденных активов из-за рубежа", - докладывает депутатам Кривонос.

Глава НАБУ напомнил, что детективы в ходе расследования столкнулись с активным противодействием и случаями утечки информации.

"Нам препятствовали - от обвинений в работе на россиян, заканчивая сбором конфиденциальной информации из закрытых баз данных. О передвижении наших транспортных средств", - продолжает Кривонос.

По его мнению, даже на самого честного чиновника можно найти какой-то компромат и потом превратить его "в марионетку".

"Без институциональной независимости правоохранительной системы - вопрос времени, когда вырастет такой же бэк-офис. Потому что можно использовать правоохранителей для удовлетворения собственных целей", - резюмирует глава НАБУ.

Операция "Мидас" - главные новости

Две недели назад, 10 ноября, НАБУ и САП вышли с публичным заявлением о расследовании хищения ста миллионов долларов государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом".

Фигурантами дела стали на тот момент министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Владимир Зеленский призвал обоих чиновников уйти со своих должностей.

В итоге Верховная Рада на прошлой неделе со второй попытки уволила Германа Галущенко и Светлану Гринчук.

