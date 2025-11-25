Уже по меньшей мере 19 погибших, люди умоляют о помощи.

В Таиланде из-за большого количества осадков началось масштабное наводнение, которое охватило девять южных провинций и даже привело к гибели людей. Сильные дожди, которые не утихают, парализовали спасательные операции, поэтому к ним присоединились военные, пишут Reuters и CNN.

Отмечается, что шторм, который случается "раз в 300 лет", обрушился на юг страны, в результате чего уровень воды поднялся до двух метров. По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 19 человек погибли - в основном в результате поражения электрическим током и несчастных случаев, связанных с наводнениями. Из-за непогоды под водой оказались более 127 тысяч домохозяйств.

В городе Хат Яй, где выпало больше всего осадков, уровень воды достигает до 2,5 метров. На кадрах видно дороги, дома, затопленные водой, а аварийные бригады на лодках спасают жителей и доставляют припасы.

Впрочем, во вторник, спасательные операции в стране взяли под свой контроль военные. Воздушные силы направили в зону стихии транспортный самолет C-130 с медикаментами, едой и водой, а военно-морские силы сообщили, что позже туда отправится флотилия из 14 кораблей и авианосцем, на борту которого будут два вертолета, медики и полевые кухни, способные готовить 3 000 порций в день.

"Я прошу людей покинуть район на 100%, потому что при высоком уровне воды будет сложно доставлять еду и оказывать помощь", - обратился к жителям глава Хат Яй Раттасарт.

По словам волонтеров, к ним поступают бесконечные звонки с просьбами об эвакуации или доставке еды.

По оценкам, в Таиланде пострадали 2,1 млн человек, 13 000 эвакуированы в приюты, многие другие остались отрезанными от помощи.

Отмечается, что наводнение может серьезно повлиять на резиновую промышленность Таиланда - одну из крупнейших в мире. Центральный банк страны сообщил, что 70% отделений коммерческих банков в пяти наиболее пострадавших провинциях закрыты. По словам министра промышленности Танакорна Вангбунконгчана, 17 электростанций выведены из строя, поэтому власти увеличивают и перенаправляют энергоснабжение из других провинций.

Танакорн также отметил, что 715 фабрик затоплены, чем нанесен ущерб на 1,28 млрд батов ($39,6 млн), а те предприятия, которые еще работают, испытывают трудности с получением сырья.

Наводнение затронуло и соседнюю Малайзию, где более 19 000 человек были эвакуированы.

Другие погодные катаклизмы

Как сообщал ранее УНИАН, в Африке проснулся вулкан, который молчал тысячи лет. Речь идет о вулкане Хайли-Губби в Эфиопии, который стал активным впервые за примерно 10 тысяч лет. До этого он считался полностью спящим.

По словам исследователей, событие демонстрирует, что даже вулканы, которые оставались неактивными тысячелетиями, могут внезапно проснуться, создавая риски для авиации, региональных перелетов и местного населения.

