Некоторые исполнители уже участвовали в отборах, акцентировала певица.

Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026", певица Джамала высказалась об артистах, которые не в первый раз будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.

"В этом году для себя я открыла очень много новых артистов, которых уже не терпится показать. И даже тех, кого вы уже знали. Но поскольку конкурс песни, а не исполнителя, - главное именно произведение. Часто существуют предубеждения, мол, они уже были на этой арене. Но если артист приносит качественную, сильную песню, что с этим делать? Выбирать", - написала Джамала в своем Instagram.

По ее мнению, то, что некоторые исполнители уже участвовали в отборах или имеют узнаваемость, ничего не значит само по себе.

"Важно только одно - будет ли их песня / выступление достойным быть в шортлисте… Нас ждет много работы с песнями: оттачивание мастерства, поиск правильной формы, иногда смена слов. Но все вместе уже в феврале, надеюсь, мы выберем лучшего", - добавила певица.

Она также поделилась, что за эти почти три месяца прослушала 451 заявку и выбирала тех, кого могла бы видеть не просто на Нацотборе, а уже на самом Евровидении: "Мы с командой Суспільного во время голосования дискутировали, иногда даже спорили, но вся комиссия поразила компетентностью".

Напомним, как писал УНИАН, накануне украинский вещатель "Суспільне" объявил участников Национального отбора на "Евровидение-2026". В лонглисте значатся как участники прошлых отборов, так и новые артисты.

В частности, подтвердились слухи об участии Jerry Heil, которая представляла Украину на "Евровидении-2024" в дуэте с Alyona Alyona. Также на сцену Нацотбора вернутся KHAYAT, LAUD, группа MOLODI и солистка Go_A Екатерина Павленко, правда, теперь с сольным проектом Monokate.

