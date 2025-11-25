Скорость интернета отныне становится официальным параметром качества мобильной связи.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который будет регулировать требования к качеству мобильной связи, в частности - скорости мобильного интернета.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, этот закон (№ 12094) устанавливает четкие требования к качеству связи. Он подчеркнул, что стабильный мобильный интернет должен быть доступен в любом уголке страны.

Федоров описал ключевые изменения, которые предусматривает принятый закон:

скорость - обязательный стандарт: если раньше операторы декларировали теоретические показатели, то теперь скорость интернета является официальным параметром качества, где государство устанавливает минимальный уровень качества услуг абонентов;

контроль качества в смартфоне - украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а реальные данные автоматически будут поступать в НКЭК (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций);

расширение покрытия в селах - отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности и покрывать территории, где до сих пор нет связи;

национальный роуминг будет работать и после войны - украинцы и в дальнейшем смогут переключаться между операторами, чтобы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях.

14 ноября вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.

Также, по его словам, до конца 2025 года в Украине планируется официальный запуск Starlink Direct To Cell - технологии, которая позволяет мобильным телефонам подключаться непосредственно к спутникам Starlink, что обеспечивает связь даже там, где нет покрытия.

Министерство цифровой трансформации недавно предложило украинцам сдавать в аренду собственные генераторы для питания базовых станций мобильных операторов во время отключений света. За это в ведомстве обещают платить деньги, но обслуживание и топливо для генераторов будет ложиться на плечи граждан.

