Он отмечает, что необходимо максимально "перемолоть" в них россиян.

В крупных городах в Донецкой области для Сил обороны Украины важно как можно больше уничтожить российских оккупантов. Об этом сказал в эфире "Киев24" исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отвечая на вопрос не стоило ли уже было вывести Силы обороны из Покровска и Мирнограда, в частности, под завесой тумана.

"Из-за численного превосходства россиян, если они берут города, если мы заранее отходим из этих городов, то Донетчина, это, в принципе, равные поля. К северу от Покровска есть три линии обороны. Но, здесь очень важные нюансы - если мы максимально не перемелем россиян в городах, где враг концентрируется, то по полям он "растекается" как вода и потом его остановить очень трудно", - отметил он.

При этом напомнил, что Силы обороны держали Угледар максимально до последнего, сдерживая натиск целой дивизии россиян, а тогда они начали продвигаться и у нас возникло Новопавловское направление. Напомнил и о стремительном продвижении врага после оккупации Авдеевки. Жмайло подчеркнул:

"Поэтому городами и держим, потому что они играют роль такой большой спичечного коробка, в котором мы пытаемся перемолоть врага, чтобы он выдохся и захлебнулся".

По его словам, в частности, после оккупации Бахмута некоторые предсказывали падение Часового Яра за считанные дни или недели.

"Но из-за того, что мы прокрутили эту мясорубку, и здесь надо отдать должное нашим воинам, западную часть Часового Яра мы удерживаем до сих пор, а это не дает возможности врагу прорываться дальше к Константиновке", - отметил эксперт.

При этом добавил, что это очень жестокая и несправедливая математика войны, но по-другому это огромное российское нашествие сдержать очень трудно.

"Россияне создали несколько дивизий только за этот год, а на следующий хотят еще добавить несколько дивизий, доведя их число до 7. А некоторые дивизии они превращают в корпуса, наращивая личный состав, потому что они набрали по рекрутингу людей", - сказал Жмайло.

Война в Украине - ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация в Покровске является "очень сложной" и заявил, что любое решение по выводу войск должно приниматься военным командованием на местах.

Президент заявил, что никто не заставляет военных умирать ради руин.

По словам Зеленского, Россия стремится к победе в Покровске, чтобы убедить Трампа в необходимости вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, и прекращения войны. Однако он заявил, что этого не произойдет.

