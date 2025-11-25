Население деревни составляет всего 130 человек.

В швейцарских Альпах расположился крошечный населенный пункт, словно "сошедший со страниц сказки". Эта миниатюрная деревня практически нетронута изменениями современного мира - там даже запрещены автомобили. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что там есть традиционные деревянные шале, множество разноцветных оконных рам и иногда можно увидеть коз. Население деревни составляет всего 130 человек.

"Если вы хотите по-настоящему уникального отдыха, где вы можете забыть обо всем на свете, Гиммельвальд в Швейцарии обязательно должен быть в вашем списке", - сказано в статье.

Видео дня

Интересно, что Гиммельвальд находится в дальнем конце долины Лаутербруннен, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Берна. Издание пишет:

"Он может быть и небольшим, но красота Гиммельвальда с лихвой компенсирует это. Виды на горы, которые открываются оттуда, поистине непревзойденны, а его извилистые улочки - идеальное место для прогулок и изучения. Что касается развлечений, Гиммельвальд не изобилует музеями и галереями, но вы можете насладиться частичкой идиллической жизни местных жителей".

Важно, что там нет сетевых магазинов, но вместо этого гости могут купить местные сыры, джемы и сувениры в киосках честной торговли у домов. В этих магазинах нет продавцов - вместо этого нужно оставляеть деньги в копилке, как это делают местные жители.

Поскольку в деревне полностью запрещено автомобильное движение, туристы не смогут приехать туда на машине. Поездка от Интерлакена до станции канатной дороги Штехельберг занимает примерно полчаса. Оттуда посетители оставляют свои машины в долине и поднимаются на канатной дороге до деревни за пять минут.

"Для тех, кто приезжает зимой, эта очаровательная маленькая деревня расположена прямо у подножия самых известных горнолыжных курортов Швейцарии. Деревня является остановкой на той же канатной дороге, которая соединяет Штехельберг с Мюрреном и, расположенной выше, Шильтхорном", - сказано в статье.

Интересно, что этот горнолыжный курорт известен как самый высокогорный район зимних видов спорта в Бернском Оберланде. Утром можно подняться на канатной дороге в Мюррен, а затем провести день, катаясь на лыжах по склонам от "чёрного алмаза" до лёгких трасс для новичков - здесь найдётся занятие по душе каждому, независимо от уровня подготовки.

"Если вы хотите открыть для себя новый мир в Швейцарских Альпах, то Гиммельвальд - прекрасное место, где можно провести несколько дней. Только убедитесь, что вы хорошо подготовлены. Зимой здесь может быть очень холодно, поэтому убедитесь, что в вашем чемодане достаточно места для нескольких слоёв одежды и дождевиков. Дополнительные слои одежды стоят того, чтобы насладиться истинной красотой Альп, которую предлагает этот крошечный городок", - добавили там.

Новости туризма

Потрясающий райский остров в Индийском океане описывают как столь же прекрасный, как Мальдивы, но туристов там почти нет. Остров Реюньон - заморская территория Франции, часть Маскаренских островов в Индийском океане.

Расположенный к востоку от Мадагаскара, он был назван одним из самых красивых островов мира, остающихся незамеченными. Сайт аренды жилья для отдыха HomeToGo назвал его "фантастической альтернативой популярным Мальдивам", архипелагу у побережья Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: