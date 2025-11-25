В будущем OpenAI хочет добавить возможность заказывать товары прямо из чат-бота.

OpenAI выкатила новый инструмент для пользователей - shopping research. Люди и так всё чаще спрашивают у ChatGPT, какой ноутбук выбрать или чем отличаются две модели смартфонов, поэтому компания решила дать этому отдельный режим.

Теперь, если запрос связан с покупками, чат-бот сам предложит запустить исследование, ну или его можно включить вручную в меню.

Дальше ChatGPT начнёт расспрашивать, какой бюджет, какие функции важны, что точно не подходит. После этого модель соберёт актуальную информацию из интернета и начнёт подбирать варианты. Пользователь может сразу отмечать, что нравится, а что нет.

На всё уходит несколько минут, а результатом будет подробное руководство с лучшими товарами, их отличиями и данными от продавцов. Если включена память, ChatGPT учтёт и прошлые разговоры о покупках.

Покупку всё равно придётся завершать на стороннем сайте, но OpenAI уже работает над тем, чтобы в будущем можно было оформить заказ прямо в чате, функция будет работать для продавцов, участвующих в Instant Checkout.

Инструмент работает на базе GPT-5 mini, обученной специально под задачи выбора товаров. В OpenAI предупреждают, что модель может ошибаться, поэтому перед покупкой данные стоит перепроверить у продавца.

Доступ к shopping research уже получили все зарегистрированные пользователи ChatGPT, включая бесплатный тариф и подписки Go, Plus и Pro.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI запретила ChatGPT отвечать как персональный врач или юрист. Также чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

